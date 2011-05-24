На ЗНО у Львівській області зареєструвалося близько 18 тис. осіб

Львів. 24 травня. УНІАН. У Львівській області для проходження Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зареєстровано 17 778 випускників. Про це йшлося 24 травня під час прес-конференції у Львівській ОДА.

З 2 до 24 червня проводитиметься ЗНО для випускників 11-х класів. Для проходження ЗНО в Україні у 2011 р. зареєстровано 260 тис. учасників, з них 35 тис. – у Львівському регіональному центрі: Волинська область – 6 904 учасників, Львівська обл. – 17 778, Рівненська область – 10 254.

Для організованого проведення ЗНО у Львівському регіональному центрі відкрито 121 пункт тестування, залучено майже 8 тис. осіб персоналу. У Львівській області організовано роботу 63 пунктів тестування.

З 2-24 червня проводитиметься ЗНО з предметів: 2,3 червня - українська мова та література; 6 червня - іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська); 8 червня — математика; 10 червня - російська мова; 14 червня – біологія; 16 червня - історія України; 20 червня - фізика; 22 червня - географія; 24 червня - хімія.

З 27 червня до 5 липня 2011 року буде проведено додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, учасниками якої можуть бути ті абітурієнти, хто був зареєстрований для участі у ЗНО 2011 року, але з об’єктивних причин не зміг взяти участь в основній сесії та вихованці установ виконання покарань.