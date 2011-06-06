22 червня у Львові буде спільна екуменічна молитва за загиблими

Львів. 6 червня. УНІАН. 2 червня 2011 року у Львівській обласній державній адміністрації відбулась нарада щодо обговорення заходів з відзначення Дня скорботи вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років (22 червня).

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Участь у заході взяли представники обласної державної адміністрації, обласної та міської рад. Серед запрошених – відомі громадські діячі та представники всіх ветеранських організацій Львівщини. Розглянуто питання проведення заходів 22 червня.

Підсумком наради стала домовленість про те, що 22 червня 2011 року відбудеться спільна екуменічна молитва за загиблими. Львівська обласна державна адміністрація підготувала пропозиції заходів, які відбуватимуться впродовж тижня скорботи. Представники ветеранських організацій, незважаючи на протиріччя, сприятимуть проведенню заходів на вшанування пам'яті загиблих військових різних армій та мирного населення (невинно убієнних).