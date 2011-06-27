Президенту Монголії присвоїли звання почесного доктора Академії сухопутних військ

Львів. 27 червня. УНІАН. Сьогодні у Львові Президент Монголії Цахіагійн ЕЛБЕГДОРЖ взяв участь в урочистому засіданні Вченої ради Академії сухопутних військ ім. гетьмана Сагайдачного, де йому було присвоєно звання ”Почесний доктор Академії сухопутних військ”.

В урочистому засіданні Вченої ради також взяли участь голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк, заступник голови Львівської обласної ради Валерій П’ятак та заступник Львівської міської ради Василь Косів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації (УНІАН: Президент Монголії перебуває з державним візитом в Україні).

Начальник Академії сухопутних військ Павло ТКАЧУК також вручив Президенту Монголії диплом, мантію і пам’ятну медаль.

«Впевнений, що присвоєння почесного звання Президенту Монголії стане нашим внеском у розвиток українсько-монгольських відносин», - зазначив у вітальному слові П.ТКАЧУК.

У свою чергу Ц.ЕЛБЕГДОРЖ висловив щиру вдячність керівництву Академії за теплий прийом і за це почесне звання.

«Приємно, що це звання я отримую в моєму рідному навчальному закладі. Не в останню чергу завдяки знанням, які я отримав від викладачів цього вишу, ми змогли змінити нашу країну. Зараз Монголія стала на демократичний шлях розвитку», - відзначив Президент Монголії.

Також Ц.ЕЛБЕГДОРЖ ознайомився з експозицією музею Академії, а також оглянув повітряно-десантний комплекс, стрілецький навчально-тренувальний комплекс, навчально-тренувальний комплекс водіння, кафедру тактики, центр імітаційного моделювання Академії, в якій навчався з 1983 по 1988 роки.

Крім того, Ц.ЕЛБЕГДОРЖ взяв участь у покладанні квітів до Пам’ятного знаку полеглим випускникам в роки Великої Вітчизняної війни та посадив дерево на Алеї почесних гостей та працівників Академії.

Фото Ігоря Сенкальського