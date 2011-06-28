У Монголії створено товариство «Львів»

Львів. 28 червня. УНІАН. 27 червня відбувся офіційний обід на честь Президента Монголії Цахіагійна Елбегдоржа та пані Хажидсурен Болормаа від імені голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Спілкуючись з Президентом Монголії, Михайло Цимбалюк зазначив: «Це велика честь і водночас велика відповідальність, що перші дні в рамках державного візиту до України пан Президент перебуває саме на львівській землі».

Також голова Львівської ОДА наголосив на тому, що президентський візит став важливою подією не тільки для Львова та Львівщини, а й для україно-монгольських відносин в цілому.

«Вражень від візиту до Львова дуже багато – їх вистачить не на один день і навіть не на тиждень», - розповів Цахіагійн Елбегдорж. «Я офіційно запрошую делегацію Львівської області відвідати Монголію», - сказав Президент.

Крім того, глава Монгольської держави розповів, що в Улаанбааторі, столиці Монголії, створено товариство «Львів», де понад 200 монгольських випускників львівських вузів постійно зустрічаються та спілкуються між собою.

Михайло Цимбалюк передав цьому товариству трьохтомне видання «Львів – моя любов», книги «Львівська опера» та «Загадковий Львів».