На Львівщині знову дощитиме

Львів. 28 червня. УНІАН. 29 червня в Україні знову йтимуть дощі. Вночі місцями невеликі, на заході та сході помірні, вдень короткочасні дощі, подекуди з грозами, в Карпатах в окремих районах сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Гідрометцентрі, завтра вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині та на високогір`ї Карпат місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +10…+15°С, на узбережжі морів до +18°С; вдень +18…+23°С, в Криму, Приазов`ї та у східних областях до +26°С.

Зокрема, у Львівській області синоптики на завтра прогнозують дощ, вдень місцями грози, град. Температура повітря вночі складе +10..+15°С, вдень +17…+22°С. Вітер північно-західний 5-10м/с.

Додамо, що за інформацією Гідрометцентру, дощитиме в Львівській області до 2 липня.

