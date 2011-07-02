Цимбалюк особисто проводжав «Майдан’S» у Запоріжжя

Львів. 2 липня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк проводжав з вокзалу львівську команду «Майдан’S» до Запоріжжя, де 385 танцюристів з Львівщини візьмуть участь у спільному виступі Львівської та Запорізької команд.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

М.Цимбалюк висловив подяку голові Запорізької ОДА Б.Петрову за запрошення львівської команди і, звертаючись до танцюристів, додав: «Впевнений, що ви гідно представите Львівщину у Запоріжжі».

Нагадаємо, що львівська команда 3 липня відвідає на о. Хортиця музей Козацтва «Запорізька Січ», пройде майстер–клас з хореографами та виступить спільно з командою міста Запоріжжя в Палаці спорту «Юність». Команду будуть супроводжувати і підтримувати своїми показовими виступами дві львівські рок-групи та балетно-танцювальний колектив.

Голова Львівської ОДА побажав усім щасливої дороги і висловив намір запросити запорізьку команду до Львова найближчим часом.

Фото Ігоря Сенкальського