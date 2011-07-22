Західну Україну продовжать заливати сильні дощ

08:03, 22 липня 2011
Львів
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Очікується підйом води в річках

Львів. 22 липня. УНІАН. Сьогодні в Карпатах та на Закарпатті сильний дощ, в окремих районах сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с. Про це УНІАН повідомили в Гідрометцентрі.

Окрім цього, в річках карпатського регіону очікується підйом рівнів води на 0,5-1,5 м у зв’язку з очікуваними опадами.

Зокрема, при сильних зливах можливе утворення значного схилового та місцевого стоку. В гірських районах можливе формування селевих потоків.

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