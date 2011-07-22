Західну Україну продовжать заливати сильні дощ

Львів. 22 липня. УНІАН. Сьогодні в Карпатах та на Закарпатті сильний дощ, в окремих районах сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с. Про це УНІАН повідомили в Гідрометцентрі.

Окрім цього, в річках карпатського регіону очікується підйом рівнів води на 0,5-1,5 м у зв’язку з очікуваними опадами.

Зокрема, при сильних зливах можливе утворення значного схилового та місцевого стоку. В гірських районах можливе формування селевих потоків.