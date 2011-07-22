Прокуратура скасувала понад 300 міліцейських постанов

Львів. 22 липня. УНІАН. У першому півріччі цього року у Львівській області прокурорами скасовано 325 незаконних постанов про відмову у порушенні кримінальної справи і одночасно порушено кримінальні справи. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Загалом, на усунення різного роду порушень в органи внутрішніх справ прокурорами внесено понад 760 документів реагування. За результатами їх розгляду притягнуто до дисциплінарної відповідальності 906 працівників органів внутрішніх справ.

За результатами перевірок додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах внесено більше 360 документів прокурорського реагування, притягнуто до відповідальності 218 службовців, які забезпечують виконання покарань.