Із Львівщини вивезено 71,5 тонн пестицидів

Львів. 10 серпня. УНІАН. Згідно протокольного доручення голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка від 18 березня 2011 року, в Жидачівському районі зроблено перший крок щодо очищення від протермінованих і непридатних до використання в сільському господарстві пестицидів, де їх накопичилось близько 72 тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, 8 серпня відбулися роботи зі збору, затарення та вивезення з території Львівської області на утилізацію 71,501 тонни пестицидів із смт Гніздичів Жидачівського району – 71,5 тонни пестицидів зберігались на складі у смт. Гніздичів і 0,8 тонни у с. Грусятичі.

Загалом на складах Львівської області зберігається 494,342 тонн пестицидів. До кінця серпня 2011 р. заплановано вивезти пестициди ще з 6 районів Львівської області: Стрийського, Миколаївського, Дрогобицького, Сколівського, Старосамбірського та Городоцького.

Заборонені та непридатні до використання пестициди складають окремий клас високотоксичних відходів, що становлять підвищену небезпеку для здоров’я людини та навколишнього природного середовища. Основна кількість заборонених та непридатних до використання пестицидів накопичилась в Україні у 70-80-х роках минулого століття, коли в сільському господарстві широко застосовувалися інтенсивні технології і рівень використання пестицидів складав 3-4 кг/га.