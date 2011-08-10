Львів очікує на учасників пробігу «Схід-Захід»

Львів. 10 серпня. УНІАН. 9 серпня у м. Донецьку розпочався легкоатлетичний багатоденний надмарафонський пробіг «Схід-Захід» з нагоди 20-ї річниці Незалежності України. Про це УНІАН повідомили прес-службі Львівської ОДА.

Надмарафон пролягає за маршрутом Донецьк-Дніпропетровськ-Київ-Житомир-Вінниця-Хмельницький-Тернопіль-Львів і має на меті демонстрацію єдності усіх регіонів України та пропаганду здорового способу життя серед українців.

Загальна протяжність маршруту 1 500 км, які учасники пробігу мають подолати за 15 бігових днів. Участь у пробігові беруть майже півсотні ветеранів спорту та любителів оздоровчого бігу Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Сумської, Рівненської та Львівської областей. Львівщину, зокрема, представляє відомий ветеран-марафонець Олексій Кулик.

Долати увесь маршрут марафонці збираються естафетою по 6 осіб. Кожен ветеран спорту щоденно буде пробігати по 35 – 40 км. По дорозі учасники мають намір зустрічатися з громадськістю й обговорювати питання співпраці між регіонами і пропагувати фізичну культуру та спорт.

Фініш надмарафону очікується у місті Львові 22 серпня о 19.00 з проміжним фінішем у місті Золочеві о 12.00.