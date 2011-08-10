У жителя Новояворівського району вилучили 1 кг вибухівки
15:12, 10 серпня 2011Львів
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Перевозив в автомобілі
Львів. 10 серпня. УНІАН. У Львівській області в автомобілі безробітного правоохоронці виявили 1 кг вибухівки.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що в Яворівському районі працівники міліції затримали 31-річного безробітного жителя Новояворівського району, з автомобіля якого вилучили майже 1 кг вибухівки.
Ведуться слідчі дії.
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