У жителя Новояворівського району вилучили 1 кг вибухівки

Львів. 10 серпня. УНІАН. У Львівській області в автомобілі безробітного правоохоронці виявили 1 кг вибухівки.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що в Яворівському районі працівники міліції затримали 31-річного безробітного жителя Новояворівського району, з автомобіля якого вилучили майже 1 кг вибухівки.

Ведуться слідчі дії.