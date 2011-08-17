Цимбалюк назвав інвестиційно-привабливі об’єкти регіону

Львів. 17 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк назвав основні інвестиційно-привабливі об’єкти регіону. Про це він заявив 17 серпня під час прес-конференції в Києві.

За словами Михайла Цимбалюка, на Львівщині є декілька десятків об’єктів, які є інвестиційно-привабливі. «У першу чергу, це розбудова інфраструктури спортивно-лижних баз у Славському, де зараз за державні кошти проводиться реконструкція енергопостачання і доріг. Наступними об’єктами є реконструкція наших шахт. У цьому питанні ми зараз маємо декілька інвестиційних проектів. Один із них, це американські інвестиції, другий – китайські. Всього в області є 9 шахт, які очікують на інвесторів», – відзначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Також за словами голови ОДА, в області є проекти з будівництва міні-ГЕС на малих річках Львівщини, будівництва вітрових станції, також модернізація Дрогобицького нафтопереробного заводу (НПЗ), а також інвестиційні проекти щодо використання земель Львівщини.