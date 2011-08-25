У Львові горіло “Chevrolet Aveo”

10:57, 25 серпня 2011
Львів
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МНСники кажуть, що ймовірно підпал

Львів. 25 серпня. УНІАН. Сьогодні у Львові на вулиці Любінська, 150 сталася пожежа в автомобілі “Chevrolet Aveo”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, вогнем знищено панель, лобове скло, передню фару, задній бампер та пошкоджено лакофарбове покриття на авто.

За повідомленням рятувальників, ймовірна причина пожежі – занесення джерела вогню ззовні невстановленою особою.

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