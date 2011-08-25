У Львові на стадіоні встановлюють глядацькі сидіння

17:36, 25 серпня 2011
Львів
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Завершать до кінця вересня

Львів. 25 серпня. УНІАН. Наприкінці липня на львівському стадіоні до Євро-2012 розпочали монтувати перші глядацькі сидіння. Усі сидіння доставили з Великобританії і встановлюють у вигляді мозаїки. Колір крісел, як і було заплановано – синього, жовтого і бежевого відтінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові», наразі в процесі встановлення сидінь залучено близько 20 будівельників, роботи проводять оперативно, по графіку.

«Темпи робіт є доволі швидкими. Спочатку фахівці кріплять до складок за допомогою гвинтів металічні направляючі, а вже на них встановлюють крісла. На сьогодні на восьми секторах сидіння вже є встановлені», - розповів директор з будівництва стадіону та об’єктів інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Володимир Карпяк.

На даний момент робітники завершують монтувати сидіння на південній стороні євроарени, а також монтують крісла на нижньому ярусі східної трибуни. Встановлення усіх сидінь планують завершити до кінця вересня.

Нагадаємо, що подібні крісла також змонтовані на НСК «Олімпійський».

Фото areny.lviv.ua

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