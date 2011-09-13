Цимбалюк вручив нагороди матерям-героїням Буського району

Львів. 13 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк в межах робочої поїздки у Буський район, згідно з Указом Президента України, вручив нагороди матерям-героїням Буського району, а також відзнаки Президента України – ювілейні медалі 20 років Незалежності України.

Про це УНІАН у Львівській ОДА, вітаючи матерів-героїнь, Михайло Цимбалюк зазначив:«Маю велику честь від імені Президента України вручити нагороди найкращим жінкам славетного Буського краю. Хочу побажати Вам миру, добра, вдячних дітей, внуків та правнуків. Бажаю ніколи не пошкодувати про такий крок, на який здатні лише мужні жінки. Тільки у дітях щастя, бо найбільша цінність держави – це люди. Великий Вам синівський уклін та усього найкращого».

Також голова Львівської ОДА вручив відзнаки Президента України – ювілейні медалі «20 років Незалежності України» голові Побужанської сільської ради Буського району Дацків Любові Григорівній і директору ЗАТ «Бусол» Пришляку Роману Романовичу.