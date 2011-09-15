У Стрию в кафе отруїлося 14 осіб

Львів. 15 вересня. УНІАН. У Львівській області з отруєнням госпіталізовано 14 осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

За повідомленням рятувальників, 13-14 вересня до інфекційного відділення Стрийської міської лікарні з діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 14 осіб (в тому числі 7 дітей 1998 – 2001 р.н.), які 12 вересня в кафе „Опал” святкували день народження.

Всього на святі було 35 осіб.

На ранок 15 вересня госпіталізовані знаходяться в задовільному стані. Фахівцями міської СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання – встановлюється.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Львівській області.