Нового мера Соснівки обиратимуть 18 вересня
5 кандидатів на посаду
Львів. 15 вересня. УНІАН. 18 вересня відбудуться проміжні вибори депутатів Головської сільської ради Турківського району та позачергові вибори Соснівського міського голови Червоноградської міської ради.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
На посаду депутата Головської сільської ради балотується позапартійний кандидат – Козлик Іван Петрович (с.Головське).
Оскільки голосування у виборчих округах проводиться по одній особі, кандидат вважатиметься обраним лише у тому випадку, якщо він одержить більше половини голосів виборців, які візьмуть учать у голосуванні.
На посаду голови міської ради балотується п’ятеро кандидатів: Дуброва Євгенія Михайлівна (позапартійна), Мануїл Роман Ярославович (член партії ВО “Батьківщина”), Сідь Петро Анатолійович (член ВО “Свобода”), Харчук Ірина Теодорівна (член партії “Фронт змін”), Стисько Микола Ярославович (позапартійний).