Цимбалюк: Львів і Харків – це міста, в яких хочеться жити

Львів. 16 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистому відкритті Днів Львова у Харкові, які проходитимуть 16-17 вересня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вітаючи гостей церемонії відкриття Днів Львова у Харкові, Михайло Цимбалюк зазначив:«Я сьогодні маю велику честь щиро вітати всіх слобожан. Львів і Харків - це прекрасні міста, в яких хочеться жити. Хотілося б, щоб ми більше пізнавали один одного, щоб ми пишалися тими хорошими традиціями, що є у кожному українському місті. Я хотів би, щоб за ці два дні розпочалося велике єднання двох європейських, українських міст – Харкова та Львова. Хай допоможе нам в цьому Господь».

На урочистому відкритті Днів Львова у Харкові також взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, заступник міського голови Львова Василь Косів та ін.

Довідка. У рамках святкування Днів Львова у Харкові відбудуться дві відкриті лекції про розвиток туризму та ІТ-індустрії Львова для студентів Харківського університету імені М. В. Каразіна та Харківського національного університету радіоелектроніки.

Протягом двох днів на головній площі харків'яни зможуть скуштувати львівський шоколад і взяти участь у різних змаганнях.

Також сьогодні о 18:00 в книгарні «Є» відбудеться презентація книг про Львів для харківських читачів. О 20:00 на майданчику біля Оперного театру львівський театр «Воскресіння» дасть вечірню вуличну виставу «Глорія».