20-річний водій “під кайфом” спричинив ДТП у Львові

Львів. 3 жовтня. УНІАН. У Львові у чергову частину відділу ДАІ міста з травмпункту №2 надійшло повідомлення про звернення до них після ДТП за медичною допомогою 20-річного львів’янина. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Хлопець повідомив, що отримав тілесні ушкодження у ДТП, яка сталася 2 жовтня о 15.40 у Львові на вулиці Луганській, 10 а. Там відбулося зіткнення автомобіля «Ніссан Максіма», яким він керував, з автомобілем «Фольксваген Джетта» під керуванням 22-річного жителя Львова.



За попередніми даними, аварія сталася унаслідок порушення правил дорожнього руху зі сторони водія автомобіля «Ніссан Максіма», який, згідно з висновком наркологічного диспансеру, перебував у стані наркотичного сп’яніння.



У результаті ДТП водій автомобіля «Ніссан Максіма» отримав тілесні ушкодження.

За даним фактом зараз триває слідство.