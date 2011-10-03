На Львівщині працює 767 екскурсоводів

Львів. 3 жовтня. УНІАН. 30 вересня відбулося засідання Акредитаційної комісії з питань видачі дозволів екскурсоводам Львівської області, яка працює при управлінні розвитку туризму та курортів Львівської облдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, основною функцією Акредитаційної комісії є підтвердження рівня знань претендентів на отримання дозволу та формування якісного складу ринку екскурсоводів, гідів-перекладачів та фахівців з активних видів туризму на території області.

На розгляд комісії щодо отримання дозволів на здійснення туристичного супроводу було подано 18 заяв. За результатами роботи засідання комісії було проведено перевірку знань претендентів та прийнято рішення про видачу дозволів на ведення екскурсій 8 особам.

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу є офіційним документом, який дає легітимне право на проведення екскурсій на території м. Львова та Львівської області. На сьогоднішній день на території міста та області працюють 767 екскурсоводів та гідів-перекладачів.