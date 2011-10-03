Львівські студенти долучилися до екстремальної школи меддопомоги

Львів. 3 жовтня. УНІАН. 1-2 жовтня студентська рада при Львівській ОДА, Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Національний студентський союз” спільно із Студентським парламентом Івано-Франківського національного медичного університету провели Всеукраїнську екстремальну школу медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Захід, що проводився силами студентства Львівщини, відбувався у м. Яремча та на найвищій вершині України – горі Говерла, зібрав близько 50 представників органів студентського самоврядування з чотирнадцяти областей України. Учасники школи отримали навички з надання першої медичної допомоги (зупинка кровотечі, фіксація переломів, штучне дихання, непрямий масаж серця тощо). Тренінги проводили дипломовані лікарі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Івано-Франківського медичного університету.

Як зазначив радник голови Львівської ОДА Анатолій Ігнатович, уміння надати першу медичну допомогу собі та оточуючим стає вирішальним для збереження здоров’я, а, іноді, й життя, тому заходи із поширення практичної інформації про способи надання першої медичної допомоги є надзвичайно актуальними.

За результатами роботи учасниками школи також були розроблені рекомендації органам державної влади стосовно активізації оздоровчо-профілактичної роботи серед студентів.