Цимбалюк: Навчальні заклади готові до опалювального сезону

Львів. 11 жовтня. УНІАН. До опалювального сезону готові всі навчальні заклади та дошкільні установи Львівської області. Про це під час прямого ефіру програми «Чому так»? повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА також поінформував про те, що на 10 жовтня 2011 року вже тепло подається до 186 дошкільних установ та 127 навчальних закладів області.