На Львівщині через недопалок загинув чоловік

Львів. 12 жовтня. УНІАН. У селі Крисовичі Мостиського району Львівщини сталася пожежа в дерев’яному житловому будинку. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 46-річного власника будинку. За словами очевидців, чоловік ніколи не нехтував нагодою хильнути оковитої.

«Саме горілка та необачне куріння загиблого спричинили пожежу із фатальними наслідками. Пожежа спопелила будиночок вщент», – зазначають в обласному управлінні МНС.

За інформацією рятувальників, протягом 10 жовтня в області зареєстровано 5 пожеж, на яких виявлено 1 загиблу особу. На пожежах було врятовано дві будівлі та матеріальних цінностей на 82 тис. грн.