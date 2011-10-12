На дорозі Київ-Чоп загинув пішохід

Обставини з’ясовуються

Львів. 12 жовтня. УНІАН. На трасі Київ-Чоп у с. Дроговиж Миколаївського району Львівської області 34-літній водій автомобіля ВАЗ-2109 збив пішохода. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області. 42-річний потерпілий отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. Обставини ДТП зараз з’ясовують слідчі.

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