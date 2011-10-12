На дорозі Київ-Чоп загинув пішохід
14:15, 12 жовтня 2011Львів
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Обставини з’ясовуються
Львів. 12 жовтня. УНІАН. На трасі Київ-Чоп у с. Дроговиж Миколаївського району Львівської області 34-літній водій автомобіля ВАЗ-2109 збив пішохода.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.
42-річний потерпілий отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці дорожньо-транспортної пригоди.
Обставини ДТП зараз з’ясовують слідчі.
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