Зниклу 8-річну дівчинку знайдено мертвою

Львів. 12 жовтня. УНІАН. У Львівській області зниклу дівчинку із смт. Івано-Франкове знайшли мертвою у каналізаційному колодязі. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

За повідомленням правоохоронців, дівчинка зникла 6 жовтня. Наступного дня батько школярки звернувся за допомогою до міліції. За фактом зникнення дитини було одразу ж порушено кримінальну справу.

Дитину 11 жовтня знайшли мертвою у каналізаційному колодязі, глибиною близько 4 метрів, що був майже наполовину заповнений нечистотами. Колодязь знаходиться на подвір’ї одного із господарств у смт. Івано-Франкове. На тілі дитини ознак насильницької смерті не виявлено.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працювали фахівці Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України у Львівській області, слідчі-криміналісти.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини смерті дитини.