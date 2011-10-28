Водіїв просять оминати вулицю Стрийську у Львові 29 жовтня

Львів. 28 жовтня. УНІАН. Управління ДАІ ГУМВС України у Львівській області звертається до львів’ян та гостей міста з розумінням поставитися до часткового обмеження руху на окремих ділянках дороги у день відкриття львівського стадіону – 29 жовтня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Державтоінспекція звертається з проханням утриматися від поїздок приватним транспортом у цей день по вул. Стрийській, оскільки вона максимально буде задіяна для перевезень людей громадським транспортом на відкриття стадіону.

На пл. Петрушевича та біля кінотеатру ім. О. Довженка буде створено транспортні зони, звідки курсуватимуть кожні 5-7 хвилин автобуси великої місткості. Вони курсуватимуть в обидва боки і після урочистостей глядачі зможуть повернутися ними. Рух звичних маршрутів, які їдуть до ТЦ «Ашан», буде продовжено до 24.00.

Громадський транспорт курсуватиме лише до Автовокзалу, звідки до стадіону потрібно буде пройти пішки. Пішохідний рух буде від перехрестя Стрийська-Сокільницька до стадіону по так званій дорозі №7. До стадіону буде допущений тільки транспорт з спецперепустками. Для приватного транспорту буде облаштована спеціальна паркувальна зона на вул. Вернадського.

Рух транспорту на кільцевій дорозі обмежуватись не буде. Обмеження можливе лише у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

«Просимо усіх глядачів відкриття євроарени, більшість із яких це мешканці Львова, скористатися громадським транспортом, аби унеможливити виникнення заторів, а також з розумінням віднестися до роботи працівників Державтоінспекції, завданням яких є створення умов для безпечного руху учасників та глядачів відкриття львівської євроарени», – йдеться у повідомленні.