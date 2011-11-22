Чоловік вбив дружину і застрелився сам

Львів. 22 листопада. УНІАН. 21 листопада у Львові в квартирі 37-річного безробітного місцевого жителя знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями господаря та його 33-річну безробітну дружину. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що чоловік під час сварки на ґрунті неприязних відносин пострілом із власної зареєстрованої мисливської рушниці вбив дружину, після чого покінчив життя самогубством, вистреливши собі в голову.

Зброю вилучено.