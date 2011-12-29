На Львівщині водій автобуса скоїв наїзд на водія маршрутки

Львів. 29 грудня. УНІАН. На Львівщині водій автобуса «ПАЗ-3205», який слідував за маршрутом «Самбір-Старява», заїжджаючи на автостанцію для посадки-висадки пасажирів, при об’їзді іншого маршрутного автобуса «БАЗ» (маршрут «Львів-Нижинковичі»), скоїв наїзд на водія вказаного автобуса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 28 грудня, о 15.10, у місті Мостиська на автобусній автостоянці на вулиці Гайдамацькій, 1 водій автобуса «ПАЗ-3205» (маршрут «Самбір-Старява»), 46-річний житель села Воютичі Самбірського району скоїв ДТП.

Водій вищевказаного автобуса, заїжджаючи на автостанцію для посадки-висадки пасажирів, при об’їзді іншого маршрутного автобуса «БАЗ» (маршрут «Львів-Нижинковичі»), не дотримався безпечного інтервалу та скоїв наїзд на водія вказаного автобуса, 28-річного жителя смт. Шкло Яворівського району.

Унаслідок наїзду автобуса водій «БАЗу» отримав тілесні ушкодження (відкритий перелом лівого передпліччя, вивих ліктьового суглобу лівої руки, перелом головки ліктьової кістки) та був госпіталізований у Мостиську клінічну центральну районну лікарню.

За фактом ДТП триває перевірка.