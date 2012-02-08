ВРУ запровадила мораторій на закриття сільських закладів культури

Київ. 8 лютого. УНІАН. Верховна Рада запровадила мораторій на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 383 народних депутата із 431 зареєстрованого у сесійній залі.

ВР постановою запровадила до кінця 2015 року мораторій на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості.

Крім того, парламент доручив Кабінету міністрів України проаналізувати ситуацію щодо функціонування державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості та вжити заходів щодо припинення їхнього необґрунтованого закриття; вжити невідкладних заходів щодо зміни умов фінансування державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості.

Крім того, уряд має вжити додаткових заходів щодо поповнення фондів сільських бібліотек сучасними виданнями національного книговидавничого ринку, в тому числі примірниками, виданими за Державною програмою «Українська книга».

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

