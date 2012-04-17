У Львові засідатиме комітет ВРУ щодо підготовки міста до Євро

Львів. 17 квітня. УНІАН. 18 квітня у Львові відбудеться засідання Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності щодо підготовки обласного центру до Євро-2012. Про це повідомили УНІАН в управлінні культури Львівської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, на засіданні Комітету розглядатимуться питання облаштування соціально-культурних об’єктів та історичних пам’яток Львова; ознайомлення з методикою та стратегією формування туристичних маршрутів; опрацювання органами виконавчої влади механізмів сприяння належному культурному обслуговуванню учасників і гостей Євро-2012; стан та проблеми підготовки музеїв, театрів та заповідників Львова до Євро-2012.

Засідання Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності щодо підготовки обласного центру до Євро-2012 розпочнеться о 14.00 у приміщенні львівського Палацу Потоцьких.