У Львові озброєний чоловік намагався пограбувати банк

Львів. 18 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові при спробі пограбування банківської установи було затримано 29-річного львів’янина озброєного пневматичним пістолетом.

Як повідомив УНІАН старший інспектор по зв’язках із ЗМІ УДСО ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, сьогодні близько 12.00 до приміщення філії одного з банків, що на проспекті В’ячеслава Чорновола у Львові, увійшов невідомий чоловік і діставши пневматичний пістолет почав кричати „це – пограбування!”.

Один з працівників банку натиснув „тривожну кнопку”. Після спрацювання сигналу тривоги до банку через кілька хвилин прибув наряд Управління державної служби охорони.

„Міліціонери затримали нападника, яким виявився 29-річний житель міста Львова. В нього вилучили пневматичний пістолет, який, як з’ясувалося, він придбав у магазині напередодні скоєння нападу на банк. Затриманого доставили до Шевченківського райвіддіу міліції Львова де з’ясовуються мотиви та обставини скоєного”, - розповів Денис Харчук.

На момент скоєння нападу у приміщенні банку перебувало близько 8 працівників установи та декілька відвідувачів. Однак, обійшлося без паніки.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

