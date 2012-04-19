Під час Євро путани зароблятимуть по декілька тисяч доларів за день

Київ. 19 квітня. УНІАН. Вітчизняні нічні метелики планують непогано заробити під час Євро-2012 і вже сьогодні почали піднімати таксу.

У самих ескорт-агентствах повідомили, що ціни на час футбольного чемпіонату будуть вищими на 50-70% і складуть близько 300-350 доларів за годину.

Наразі ж в Інтернеті повнісінько прямих телефонів дівчат, що пропонують інтим-послуги в центрі столиці. На Хрещатику промоутери навіть відкрито роздають візитки, де прямим текстом рекламуються проститутки. Прямих адрес телефоном дівчата не називають, - найчастіше просять підійти до певного будинку, а далі обіцяють, що клієнта зустрінуть і проведуть, куди потрібно.

Зі свого боку міліція обіцяє всіляко боротися з діяльністю жінок легкої поведінки і навіть виставити додаткові патрулі у центрі міста на час Євро.

ТСН

