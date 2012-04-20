Тендери на будівництво об`єктів Євро були відкритими – Колесніков

Донецьк. 20 квітня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков запевнив, що тендери на будівництво в Україні об`єктів до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 були відкритими.

Як повідомила УНІАН прес-служба футбольного клубу «Шахтар», про це він заявив учора на зустрічі з англійськими журналістами, які відвідали в Донецьку стадіон «Донбас Арена».

На запитання журналістів: ”Чи було можливо при підготовці до Євро влаштовувати відкриті тендери на будівництво доріг, стадіонів та ін.?» - Б.Колесніков відповів: «Вони і так відкриті». Він пояснив: «Просто (тендери) проводяться згідно з процедурою, протягом п`яти днів. Парламент навіть прийняв відповідний закон. Ми постали тільки перед двома проблемами - львівський стадіон і львівська злітно-посадочна смуга, яку одна з маріупольських компаній просто «зупинила». Вони не збудували б її ніколи.

Контракти за всіма іншими проектами було підписано до 2010 року».

Б. Колесніков наголосив, що «парламент пішов назустріч і спростив процедури з 45 до 5 днів, але такий закон України, добрий він чи поганий».«У нас було 18 місяців. Якби ми проводили тендери по 45 днів, а потім ще й судилися, як правило, по 3-4 тижні, ми б встигли тільки до 2016 року, тобто до наступного чемпіонату», - резюмував віце-прем`єр-міністр.