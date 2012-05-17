На ділянках Львівської залізниці Hyundai розігнався до 180 км на год



Київ. 17 травня. УНІАН. Випробування швидкісних міжрегіональних електропоїздів Hyundai триватимуть до засідання приймальної комісії, яке відбудеться 24 травня.

Про це УНІАН повідомив перший заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Микола Сергієнко.

За його словами, зараз проходять експлуатаційні випробування першого потягу Hyundai, що обумовлене вимогами контракту, решта потягів перебувають у стадії підготовки і приймальних випробувань.

«За наслідками 26 видів випробувань міжвідомча комісія має дати свою оцінку, чи проводити подальшу закупівлю і чи розширити партію з 10 електропоїздів Hyundai, рекомендувати виробнику удосконалити деякі вузли і деталі», - відзначив М.Сергієнко.

Під час експлуатаційних випробувань електропоїзд Hyundai Rotem досягає швидкості 160 км на годину, з якою надалі курсуватиме на залізницях України. Водночас, під час експлуатаційних випробувань на ділянках Південної, Південно-Західної і Львівської залізниць електропоїзд Hyundai досяг швидкості 180 км на годину.

Довідка УНІАН. У рамках проекту запровадження в Україні прискореного залізничного руху здійснюються поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.