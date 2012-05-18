На Львівщині виборчу кампанію об’єднаної опозиції очолив Швець

Львів. 18 травня. УНІАН. Керівником виборчої кампанії об’єднаної опозиції «Батьківщина» у Львівській області – представником Центрального штабу призначено народного депутата України фракції «БЮТ-Батьківщина», голову парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктора Швеця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО „Батьківщина”, про це йдеться у розпорядженні керівника Центрального виборчого штабу об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Турчинова.

Двома іншими розпорядженнями призначено керівництво обласного штабу об’єднаної опозиції «Батьківщина»: керівником штабу – Степана Кубіва (голову ЛОО «Фронт Змін»), першим заступником – Романа Ілика (голову ЛОПО ВО «Батьківщина»).

Віктор Швець вже очолював виборчу кампанію Юлії Тимошенко на Львівщині на виборах Президента України у 2010 році.