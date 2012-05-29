У світі сьогодні вшановують пам’ять миротворців ООН

Київ. 29 травня. УНІАН. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день миротворців Організації Об`єднаних Націй.

Як повідомили УНІАН у Представництві ООН в Україні, сьогодні згадують людей, які беруть участь у миротворчих операціях, та тих, хто віддав своє життя заради миру.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, звертаючись до світової громади, наголосив, що Міжнародний день миротворців ООН є чудовим приводом привітати 120 тисяч миротворців, які служать у 17 місіях, подекуди в найбільш нестабільних і небезпечних регіонах світу.

«Цей день також є і часом, коли ми оплакуємо тих, хто загинув. У 2011 році 112 чоловіків і жінок втратили життя, присвятивши своє життя боротьбі за мир. За перші чотири місяці цього року, ще 27 миротворців загинули, перебуваючи на службі у Організації Об`єднаних Націй», - зауважив Генсек організації.

«В цей Міжнародний день миротворців Організації Об`єднаних Націй давайте згадаємо жертви тих, хто служив, і давайте урочисто зобов`яжемося зміцнювати глобальне партнерство, завдяки якому наші «блакитні шоломи» стали маяком надії для мільйонів людей по всьому світу», - наголосив Пан Гі Мун.

Він підкреслив, що сьогодні також згадують пам`ять понад 2,9 тис миротворців ООН, які загинули під час виконання службових обов`язків протягом багатьох років. «І ми зобов`язуємося продовжувати свою роботу, щоб забезпечити стабільність в розорених війною країнах», - наголосив він.

Пан Гі Мун нагадав, що в даний час 116 держав-членів ООН надають військовий і поліцейський персонал для миротворчої діяльності організації. На його переконання, це вражаюче число країн свідчить про вагомість миротворчої місії Організації Об`єднаних Націй для досягнення колективної безпеки і зростання довіри до неї. «Наші нові місії спостерігачів в Сирії є найновішим прикладом, який демонструє, що міжнародне співтовариство звертається до Організації Об`єднаних Націй за вирішенням виникаючих проблем», - сказав Генсек ООН.

За його словами, місія стикається з важкими проблемами, але її персонал сміливо несе службу, допомагаючи забезпечити дотримання сторонами, починаючи з уряду Сирії, їх зобов`язань з припинення насильства, жертвами якого стали тисячі людей. «Ця робота є частиною більш широких зусиль Організації Об`єднаних Націй під керівництвом Спільного спеціального посланника, спрямованих на припинення насильства і пошук політичного вирішення сирійської кризи», - наголосив Пан Гі Мун.