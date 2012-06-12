До Львова вже прибули команди Данії та Португалії

Львів. 12 червня. УНІАН. До Львова прибули команди-учасниці завтрашнього матчу, який відбудеться на „Арені Львів”, – збірні Данії та Португалії.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів 2012”, першими прибули футболісти збірної Данії, які вже поселилися в готелі „Дністер”.

Територію біля готелю патрулюють українські міліціонери, також за безпекою слідкує служба охорони готелю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, щойно працівники митного посту «Львів-аеропорт» здійснили митне оформлення збірної Португалії. Літак із португальськими футболістами приземлився в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького О 14.45. Митне оформлення пасажирів та багажу відбулось швидко, запевнили в митниці.

Як повідомляв УНІАН, гравці збірних Данії та Португалії зустрінуться завтра, 13 червня, на стадіоні «Арена Львів» о 19.00.