У Львові опозиція пікетувала ОДА, протестуючи проти мовного закону

Львів. 30 липня. УНІАН. Сьогодні у Львові близько 200 представників опозиційних політичних сил та громадськості провели пікетування Львівської обласної державної адміністрації на знак протесту проти мовного закону та на підтримку акції протесту в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікетуванні взяли участь депутати Львівської обласної ради та місцевих рад області від ВО «Свобода» та Об’єднаної опозиції ВО «Батьківщина», представники громадських організацій Львівщини.

Учасники акції тримали державні прапори України, стяги із партійною символікою, а також плакати з написами: «Захистимо мову – збережемо Україну», «Мово рідна. Слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має», «Жоден народ ще не згинув від меча, але багато їх зникло під асиміляцію», «Хто ви, панове російськомовні - друзі чи недруги? Споживаєте хліб та сало українське, а так не любите Україну та її мову солов’їну».

Виступаючи на акції, депутат Львівської обласної ради від «Свободи» Андрій Холявка зазначив, що «буде важко, але ми переможемо і, врешті-решт, доведемо справу до кінця».

За словами «свободівця», вже в найближчі місяці акції опозиції переростуть у гарячу боротьбу, „бо режим через фальсифікації, маніпуляції намагатиметься втриматися при владі, але 28 жовтня нація матиме нагоду переламати ситуацію”.

Учасники пікетування ухвалили резолюцію, в якій закликали громадських, культурних діячів відмовитися від співпраці з режимом, вийти з провладних структур, а членів Партії регіонів вирішити, з ким вони – з народом чи з режимом.

«Закликаємо членів Партії регіонів, які ще не втратили національної і людської гідності, негайно вийти з партії і публічно засудити антидержавні дії свого керівництва, - йдеться в документі. – Усім українцям одностайно і активно включитися у виборчу кампанію з тим, щоби сформувати у новій Верховній Раді України стійку національно-державницьку більшість», - йдеться в документі.