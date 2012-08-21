У львівську економіку найбільше інвестицій йде з офшорів

У І півріччі іноземні інвестори вклали у підприємства Львова $264,5 млн., у порівнянні з минулим роком обсяг закордонних інвестицій зріс у 11,3 рази.

Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

Цьогоріч іноземні бізнесмени найбільше інвестували у промислові підприємства міста, зокрема з виробництва та розподілення електроенергії, газу, води та харчової промисловості.

Левова частка закордонних інвестицій – 94% – вкладених в економіку Львова у І півріччі, надійшла із Кіпру. У підрахунку всього періоду інвестування кіпріоти посідають друге місце за вкладеними у Львів інвестиціями. Загалом з Кіпру надійшло 32,1% прямих іноземних інвестицій. Третина від загального обсягу іноземних інвестицій припадає на Польщу. Третє місце за австрійськими інвесторами, їх частка у вкладах складає 14,9%.

Станом на 1 липня за весь період інвестування у підприємства Львова вклали $1 млрд. 62 млн. У розрахунку на одного мешканця Львова припадає $1 тис. 413,6.

Вголос