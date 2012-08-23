Львів. 23 серпня. УНІАН. 25 серпня у Львові відбудеться байк-фест «Галичина понад усе» за участі кількасот учасників зі всієї України та ближнього зарубіжжя.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Організатором байк-фесту виступив львівський байкерський клуб «Mc Galicia», а партнером - компанія «Арія Моторс».

Як зазначається у повідомленні, в програмі байк-фесту - виступи мото-каскадерів, виставка мотоциклів, яка буде проходити у центрі міста, пейнтбол, а також концерт гуртів Wait, Топ Оркестра, Лесик Бенд.

