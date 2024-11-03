Потім протягом 12 годин температура повітря значно знизилась.

В Одесі у суботу побито майже 100-річний температурний рекорд - температура повітря склала близько 20°С. Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів в Facebook.

За словами синоптиків, 2 листопада на території Одещини температура повітря сягала рекордних значень. Зокрема, в Одесі було перевищено 98-річний рекорд - максимальна температура повітря склала 19,9°С. Як уточнюють у Гідрометцентрі, попереднє рекордне значення для цього дня - 18,7°С, що було зафіксовано у 1926 році.

Вже сьогодні, З листопада, заток холодного повітря з півночі приніс суттєве похолодання. Протягом 12 годин температура повітря знизилась на 16-20°С.

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Температурні рекорди в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Києві наприкінці вересня зафіксовано нові температурні рекорди. Зокрема, 27 та 28 вересня у столиці було зафіксовано одразу три температурні рекорди. Мінімальна температура повітря 27 вересня у Києві виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3°С. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 1,9°С. Мінімальна температура повітря 28 вересня у Києві також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 17,5°С. Попереднє рекордне значення 1927 року перевищено на 1,0°С.

Середня добова температура досягла найвищого значення для цієї дати, становивши 23,1°С. Це перевищило попередній рекорд (1927 р.), на 2,0°С, а також перевершило кліматичну норму на 9,9°С.

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