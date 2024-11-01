По обласному центру ворог запустив авіаційні ракети Х-59/69.

Одеські рятувальники, які 31 жовтня отримали поранення через ракетний удар РФ, знаходяться у важкому стані. Раніше саме ця постраждала пожежна частина вже зазнавала ушкоджень через атаки окупантів, а також двоє її співробітників загинули через подвійний ракетний удар.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, вчора збройні сили РФ завдали ракетних ударів по Одесі. Попередньо, по місту було запущено авіаційні ракети типу "Х-59".

"Внаслідок атаки поранення отримали двоє співробітників пожежно-рятувальної частини. Пошкоджено адміністративну будівлю пожежної частини, пожежні автоцистерни, а також автівки містян на території автостоянки, що розташована поряд", - йдеться у повідомленні.

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Наразі повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Силах оборони півдня уточнили, що ворог завдав удару по Одещині трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Протиповітряною обороною Півдня України збито одну Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягли цілей.

Як розповів журналістам начальник пожежної частини Олег Котелевський, потерпілі - начальник караулу та старший водій - прямували до укриття з гаражного приміщення, але не встигли добігти у безпечне місце. Чоловіки 22 і 45 років отримали, зокрема, уламкові поранення.

Речниця регіонального главку ДСНС Марина Аверіна розповіла журналістам, що ввечері через ракетну атаку постраждали рятувальники, які були в пожежній частині на чергуванні.

"Вони наразі знаходяться в лікарні. Прооперовані, їхній стан важкий, але стабільний. Ми дуже вдячні медикам, які боролися за їхнє життя... Це черговий цинічний удар саме по рятувальниках, по людях, які рятують інших людей. Саме ця пожежна частина не вперше страждає від атак росіян", - наголосила Аверіна.

У ДСНС уточнили, що 15 березня двоє рятувальників з цієї ж частини - Денис Колесніков та Віталій Алимов - загинули та ще кілька отримали поранення, коли прибули на місце влучання балістичної ракети. Коли вони почали надавати потерпілим допомогу, окупанти запустили ще одну ракету "Іскандер-М", щоб завдати якомога більше втрат.

Також, за словами Аверіної, ця ж пожежна частина постраждала під час удару по відділенню Нової пошти 1 травня цього року. Будівлю відновили, але вчора вона знов зазнала пошкоджень.

Удари РФ по Одесі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ввечері 31 жовтня російські окупанти завдали по Одесі ракетного удару, під який попала пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Пошкоджень зазнали пожежні автівки та адміністративна будівля частини.

Також стало відомо, що у ніч проти 19 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено багато будинків. За словами місцевої влади, на щастя, під час атаки ніхто не постраждав.

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