На вихідних зима нагадає про себе: Україну замете снігом, температура вдень впаде до -11° (карта)
Очікується різке похолодання і сніг.
Найближчої суботи в Україні вдень продовжить триматися легкий мороз до -4°. Сніг очікується тільки в західних і південних регіонах. У неділю похолодання посилиться до денних -11° і сніг просунеться до центральних регіонів. Сухо буде тільки на сході та півдні країни.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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- Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -15°, вдень -4°. У неділю в столиці буде хмарно, температура: -13°...-10°.
- У Львові в суботу вночі -7°, вдень -1°, хмарно. У неділю вночі -7°, вдень -4°, очікується сніг.
- У Луцьку в суботу вночі -12°, вдень -2°, мінлива хмарність. У неділю - снігопад, вночі -11°, вдень -7°.
- У Вінниці в суботу буде хмарно, температура повітря -14°...-4°. У неділю - сніг, температура вночі -11°, вдень -9°.
- У суботу в Одесі очікується снігопад, температура вночі -5°, вдень 0°. У неділю очікується -3°...-2°, хмарно.
- У Харкові в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі -15°, вдень -5°. У неділю - погода практично без змін, -12°...-10°.
- У Дніпрі в суботу - мінлива хмарність, температура вночі -11°, вдень -3°. У неділю буде хмарно, температура становитиме -8°...-7°.
- У Сімферополі в суботу - злива, -3°...+4°. У неділю 0°...+3°, хмарно.
- Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду, температура вночі -9°, вдень -1°. У неділю визирне сонце. Вночі очікується -7°, вдень -2°.
- У Краматорську в суботу буде похмуро, температура вночі -11°, вдень -1°. У неділю вночі -9°, вдень -6°, хмарно з проясненнями.
- У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі -11°, вдень -1°. У неділю -10°...-6°, сонячно.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу буде сніжна погода, температура до -1°. У неділю буде хмарно з проясненнями, обіцяють сильний снігопад, температура вночі -1°, вдень +3°.
У Моршині на Львівщині в суботу буде суцільна хмарність, сильний снігопад, вночі -6°, вдень 0°. У неділю - хмарно, вночі -6°, вдень до -3°, сніг продовжиться.
У Трускавці в суботу буде також сильний сніг, температура до 0°. У неділю температура вдень впаде до -2°, а вночі впаде до -7°.
У Сваляві завтра похмуро, +3°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура повітря +3°...+9°, невеликий дощ.
У Затоці в суботу очікується сильний сніг з дощем, вночі -4°, вдень +1°. У неділю - хмарно з проясненнями. Температура до 0°.
У Бердянську в суботу буде хмарно, температура до -2°, в неділю - невелика хмарність, вночі -5°, а вдень -2°.
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- Вінниця-2°... -9°
- Дніпро-2°... -8°
- Донецьк+5°... -8°
- Житомир-4°... -9°
- Запоріжжя0°... -7°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ-4°... -10°
- Кропивницький-2°... -9°
- Луганськ+6°... -7°
- Луцьк-3°... -8°
- Львів0°... -5°
- Миколаїв+3°... -3°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава-4°... -10°
- Рівне-4°... -10°
- Сімферополь+2°... -2°
- Суми-5°... -13°
- Тернопіль-1°... -6°
- Харків-2°... -10°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький-1°... -7°
- Черкаси-5°... -13°
- Чернігів-6°... -11°
- Чернівці+3°... -3°