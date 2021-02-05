На вихідних зима нагадає про себе: Україну замете снігом, температура вдень впаде до -11° (карта)

Очікується різке похолодання і сніг.

На вихідних в Україні очікується справжня зима / фото УНІАН

Найближчої суботи в Україні вдень продовжить триматися легкий мороз до -4°. Сніг очікується тільки в західних і південних регіонах. У неділю похолодання посилиться до денних -11° і сніг просунеться до центральних регіонів. Сухо буде тільки на сході та півдні країни.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Читайте також Негода в Україні: рятувальники попереджають про сильні пориви вітру та ожеледицю (відео)

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -15°, вдень -4°. У неділю в столиці буде хмарно, температура: -13°...-10°.

У Львові в суботу вночі -7°, вдень -1°, хмарно. У неділю вночі -7°, вдень -4°, очікується сніг.

У Луцьку в суботу вночі -12°, вдень -2°, мінлива хмарність. У неділю - снігопад, вночі -11°, вдень -7°.

У Вінниці в суботу буде хмарно, температура повітря -14°...-4°. У неділю - сніг, температура вночі -11°, вдень -9°.

У суботу в Одесі очікується снігопад, температура вночі -5°, вдень 0°. У неділю очікується -3°...-2°, хмарно.

У Харкові в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі -15°, вдень -5°. У неділю - погода практично без змін, -12°...-10°.

У Дніпрі в суботу - мінлива хмарність, температура вночі -11°, вдень -3°. У неділю буде хмарно, температура становитиме -8°...-7°.

У Сімферополі в суботу - злива, -3°...+4°. У неділю 0°...+3°, хмарно.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду, температура вночі -9°, вдень -1°. У неділю визирне сонце. Вночі очікується -7°, вдень -2°.

У Краматорську в суботу буде похмуро, температура вночі -11°, вдень -1°. У неділю вночі -9°, вдень -6°, хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі -11°, вдень -1°. У неділю -10°...-6°, сонячно.

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу буде сніжна погода, температура до -1°. У неділю буде хмарно з проясненнями, обіцяють сильний снігопад, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Моршині на Львівщині в суботу буде суцільна хмарність, сильний снігопад, вночі -6°, вдень 0°. У неділю - хмарно, вночі -6°, вдень до -3°, сніг продовжиться.

У Трускавці в суботу буде також сильний сніг, температура до 0°. У неділю температура вдень впаде до -2°, а вночі впаде до -7°.

У Сваляві завтра похмуро, +3°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура повітря +3°...+9°, невеликий дощ.

У Затоці в суботу очікується сильний сніг з дощем, вночі -4°, вдень +1°. У неділю - хмарно з проясненнями. Температура до 0°.

У Бердянську в суботу буде хмарно, температура до -2°, в неділю - невелика хмарність, вночі -5°, а вдень -2°.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: