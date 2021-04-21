Синоптик прогнозує коливання температури та опади.

Прохолодна погода протримається в Україні, як мінімум, до кінця квітня через кілька циклонів, які нависли над Європою.

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У прогнозах синоптики поки не дуже оптимістичні.

«Поки до кінця квітня такого стабільного тепла і +20 не видно. Навпаки, буде так само: вночі прохолодніше, вдень трішечки тепліше. Будуть коливання температури нестійкі, час від часу – опади», – зазначила синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За словами експертів, ці коливання температури не дивні через циклони, які несуть арктичні вітри, а разом з ними й опади.

«Цей квітень не є якимось аномальним. В цілому він, за багаторічними дослідженнями погоди, досить типовий. Такий м'який, повільний. Це не дуже погано, тому що, наприклад, в Європі кілька днів було тепло, все розцвіло, а потім заморозки – і багато збитків для сільської галузі», – підкреслила Птуха.

Зазначається, що народні синоптики найближчим часом тепла теж не передбачають. На Великдень температура підвищиться, проте буде дощ.

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Автор: Катерина Шварц