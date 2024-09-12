У В'єтнамі під час тайфуну "Ягі" загинули і зникли безвісти багато людей - вода не збирається відступати.

Майже 200 людей загинули і 125 вважаються безвісти зниклими внаслідок найсильнішого тайфуну "Ягі", який обрушився на В'єтнам, пише Sky News. За інформацією видання, швидкість вітру становила 149 км/год, що спричинило раптові зсуви ґрунту і повені.

800 осіб було поранено - кількість жертв різко зросла після того, як повінь змила ціле село Ланг Ну, заявляє медіа. Там акцентували, що рятувальники під час пошуку тих, хто вижив, не змогли знайти 53 сільських жителів, вони все ще вважаються зниклими. Однак було знайдено ще сім тіл, загальна кількість загиблих у селі досягла 42 осіб.

У провінції Футхо, за даними видання, звалився сталевий міст разом з автомобілями і мотоциклами через річку Хонг.

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Що стосується столиці В'єтнаму Ханой, у ЗМІ зазначають, що повінь тут стала найсерйознішою за останні 20 років - через що довелося оголосити про масову евакуацію. Там стверджують, що рівень води в річці Хонг почав знижуватися, але багато районів країни досі затоплені, проливні дощі тривають.

Експерти пояснюють, що тайфун "Ягі" та інші тропічні циклони з роками стають дедалі сильнішими через зміни клімату. Вони підкреслюють, що теплі води океанів дають більше енергії для подібних погодних явищ.

Тропічні циклони у світі - останні новини

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що масштабні зливи призвели до загибелі понад 250 жителів Азії. Це стосується таких країн, як Індія, Китай і Пакистан. Усе через сезонність мусонів і тайфунів.

Крім того, відомо, що Японія теж йде під воду через потужний тайфун. Через це на великих заводах навіть зупинили виробництво, як і транспортне сполучення по всій країні.

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