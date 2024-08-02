Затопило житлові будинки, сталися зсуви. Серед жертв – діти.

За останній тиждень катастрофи, спричинені зливами, забрали життя понад 250 жителів Азії. Як повідомляє AP, жертви є в Індії, Китаї, Пакистані.

Зазначається, що зараз сезон мусонів і тайфунів в Азії, а зміна клімату ще більше посилила шторми. Масовані дощі викликали зсуви та повені, спустошуючи врожай, руйнуючи будинки та забираючи життя.

Згідно зі звітом Китайського метеорологічного управління, історичні дані показують, що в Китаї побільшало надзвичайно спекотних днів і частіших сильних дощів. За інформацією синоптиків, у найближчі 30 років ці явища посиляться.

За даними видання, уряди низки країн запустили плани щодо запобігання стихійним лихам, щоб зменшити збитки. Рятувальники поспішають евакуювати людей напередодні штормів, що наближаються, і доставити гуманітарну допомогу на вертольотах у "відрізані райони". Китай задіяв безпілотники для екстреного зв'язку в провінціях, що зазнають дощів. Проте часом цих заходів недостатньо, що доводять трагічні наслідки негоди, що розігралася в Азії.

Зокрема, в Індії – 201 загиблий, близько 200 зниклих безвісти

"У вівторок вранці проливні дощі скинули потоки бруду та води на чайні плантації та села у штаті Керала на півдні Індії, зруйнувавши мости та зрівнявши із землею будинки. Надія знайти тих, хто вижив, згасає, оскільки пошуки йдуть уже четвертий день. Тіла були знайдені за 30 кілометрів нижче за течією від основних зсувів", - сказано в публікації.

Йдеться про те, що цей район відомий своїми мальовничими чайними та кардамоновими плантаціями, а сотні робочих плантацій живуть у тимчасових притулках поблизу.

В Індії регулярно трапляються сильні повені в сезон мусонів, що триває з червня до вересня і приносить дощі, які мають вирішальне значення для врожаю.

Також тайфун Гаемі пронісся західною частиною Тихого океану і спричинив понад 30 смертей на Філіппінах і 10 - на Тайвані.

Окрім того, дощ затопив частину китайської провінції Хунань – вранці в неділю зсув обрушився на гостьовий будинок у популярному місці відпочинку, внаслідок чого загинуло 15 людей. У понеділок в іншому місці в Хунані знайдено тіла трьох людей, ймовірно, жертв іншого зсуву. А влада сусіднього міста Цзисін оголосила в четвер, що внаслідок повені загинуло 30 людей та 35 зникли безвісти.

Ще одна смерть у Китаї, очевидно, пов'язана зі штормом: доставник їжі, який пересувався на скутері, був збитий гілками дерев під час сильного вітру в Шанхаї.

Міністерство водних ресурсів країни повідомило, що цього року в Китаї зафіксовано 25 великих повеней - найбільший показник з початку ведення статистики в 1998 році.

Також у статті йдеться, що у Північній Кореї дощі затопили 4100 будинків, 3000 гектарів сільськогосподарських угідь та багато громадських будівель, дороги та залізниці.

Державні ЗМІ не надали інформації про загиблих, хоча лідер країни Кім Чен Ин натякнув, що жертви є. Як зазначається, військові гелікоптери, військово-морські та інші урядові судна евакуювали жителів, які опинилися через негоду у пастці. Державне телебачення показало кадри, на яких лідер країни та інші чиновники пересуваються на гумових човнах, щоб оцінити масштаб збитків. На кадрах - будинки, занурені в каламутну воду до даху.

Крім того, у Пакистані рекордні опади у місті Лахор затопили вулиці та призвели до загибелі щонайменше трьох людей.

"Смерті на початку серпня стали додатковими до 99 смертельних випадків, пов'язаних із дощем у попередньому місяці. У деяких районах Лахора за кілька годин випало 353 міліметри опадів, що побило 44-річний рекорд. Дощ був настільки сильним, що проник у деякі лікарняні палати у столиці провінції Пенджаб. Серед жертв було двоє дітей: один потонув на затопленій вулиці, а інший упав із даху свого будинку", - пише AP.

Шторм порушив рух швидкісних поїздів із Парижа під час Олімпіади

Нагадаємо, нещодавно Французька залізнична компанія повідомила, що шторм перервав усі високошвидкісні поїзди, що з'єднують Париж із південним сходом країни, а також зі Швейцарією в обох напрямках. Через це тисячі мандрівників застрягли на час Олімпіади й від'їздів на літні канікули.

Йшлося, що всі швидкісні поїзди, які вирушають і прибувають на залізничний вокзал Гар-де-Ліон у французькій столиці, паралізувало дерево, що впало на колії та врізалося в поїзд у Бургундії, на південний схід від французької столиці. Було відключено електроенергію на шляхах, та проведено операцію з видалення дерева і ремонту електросистеми.

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