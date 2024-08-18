Синоптики дали рекомендації киянам та гостям столиці.

У найближчі години з утриманням до кінця доби 18 серпня у Києві очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр.

Зокрема, киянам та гостям столиці рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

"У разі потреби слід сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Також варто щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У свою чергу у Київській міській військовій адміністрації рекомендують не лякатися звуків грому, бути уважними та обережними, а при оголошені повітряної тривоги - негайно прямувати в укриття.

Також, за даними Укргідрометцентру, у найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 18 серпня в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Україні - останні новини

У неділю, 18 серпня, Україну розжарить до +36°. Місцями будуть дощі та грози, але прохолодніше від них не стане.

Так, по всій країні температура підніметься до +30°...+33°, а на півдні та в центтальних областях місцями розігріє до +35°. Із заходу в нашу країну прийдуть грози, але вони не вплинуть на температуру.

Раніше УНІАН повідомляв, коли буде пік спеки та які регіони постраждають найбільше. За розрахунками експертів, пік нової хвилі спеки припаде на 17-21 серпня.

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