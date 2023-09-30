Крім Нью-Йорка, режим НС буде діяти на Лонг-Айленді і в прилеглому до міста регіоні Гудзон-Веллі.

У п'ятницю, 29 вересня, в Нью-Йорку в Брукліні за кілька годин випало більше 11 сантиметрів опадів, що приблизно відповідає місячній нормі. На Манхеттені тільки за одну годину випала половина місячної норми опадів.

Як повідомляє Reuters, в місті були затоплені підвали і перші поверхи будинків, деякі станції метро припинили роботу, в його околицях були перекриті дороги. Очікується, що сильні зливи продовжаться в суботу.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хокул попередила про "небезпечні для життя" повені та оголосила надзвичайний стан у Нью-Йорку, Лонг-Айленді та Долині Гудзон. Для надання допомоги в реагуванні були задіяні деякі війська Національної гвардії.

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У Мамаронеку, передмісті округу Вестчестер на північ від міста, співробітники Служби екстреної допомоги використовували надувні плоти для порятунку людей, що опинилися в будівлях через повені.

Повінь спричинила серйозні збої в роботі системи метро Нью-Йорка та приміської залізниці Metro North. Деякі лінії метро були повністю призупинені, а багато станцій закриті. Деякі автобусні маршрути сповільнили рух, затримуючи пасажирів на кілька годин. Чиновники попередили деяких жителів Нью-Йорка уникати поїздок, якщо тільки вони не залишають затоплену зону.

Повені у світі - деталі

Шторм "Еліас" менш ніж за день приніс дощ, у результаті якого випала кількамісячна норма опадів. Він пронісся по Греції в середу, всього через кілька тижнів після того, як шторм "Деніель" убив 17 людей в цій південноєвропейській країні.

Села були затоплені, дороги затоплені, а школи змушені були закритися в кількох муніципалітетах, оскільки прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс мобілізував державні служби з надзвичайних ситуацій та військовий персонал для посилення оборони в районах, включаючи північний Регіон Фессалії.

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