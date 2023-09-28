Пожежна служба Греції заявила, що з вівторка перевезла понад 3000 людей у безпечніші місця через погіршення погоди.

Шторм "Еліас" менш ніж за день приніс дощ, у результаті якого випала кількамісячна норма опадів. Він пронісся по Греції в середу, всього через кілька тижнів після того, як шторм "Деніель" убив 17 людей у цій південноєвропейській країні.

Села були затоплені, дороги затоплені, а школи змушені були закритися в кількох муніципалітетах, оскільки прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс мобілізував державні служби з надзвичайних ситуацій та військовий персонал для посилення оборони в районах, включаючи північний Регіон Фессалії, пише CNN.

Пожежна служба Греції заявила, що з вівторка перевезла понад 3000 людей у безпечніші місця через погіршення погоди.

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У середу ввечері Європейська база даних суворої погоди оголосила, що за попередні 24 години випала багатомісячна кількість дощів – і очікується, що шторм продовжиться, принаймні, до четверга з сильним дощем, градом, і громом, повідомляє метеорологічна служба Греції.

Ураган в основному вплинув на центральну Грецію, регіон, який все ще оговтався від наслідків Деніеля, який обрушився на країну на початку вересня, зруйнувавши критичну інфраструктуру, перетворивши села на озера та вбивши щонайменше 17 людей.

Портове місто волосся у Фессалії є одним із тих, хто сильно постраждав від обох штормів. Під час Даниїла у Волосі випало більш ніж у 10 разів більше опадів, ніж у середньому за вересень, тоді як Еліас затопив дороги біля порту, а грецька поліція заборонила рух транспорту в місті в якості запобіжного заходу.

За даними ESWD та Всесвітньої Метеорологічної Організації, у Волосі випало 298 мм (11,7 дюймів) опадів за 14 годин від Еліаса, що більш ніж у вісім разів перевищує середній показник по місту за вересень.

В інших містах Греції також пройшли сильні дощі. Лімні побачив 216 мм (8,5 дюйма) за 7 годин, а Істіяя побачив 140 мм (5,5 дюйма) за 3,5 години. Грецька громадська телекомпанія ERT повідомила, що на острові Евія, постраждалому від лісових пожеж в 2021 році, були затоплені села і обрушилися дороги.

Греція є однією з щонайменше 10 країн і територій, які постраждали від сильної повені цього місяця. Вчені попереджають, що подібні екстремальні погодні події, що впливають на країни по всьому світу, можуть стати все більш поширеними, оскільки кліматична криза прискорюється, змушуючи уряди готуватися.

Урагани у світі - деталі

Повені, викликані ураганом "Деніель", що послідував за руйнівними лісовими пожежами в країні, "мають сліди зміни клімату", заявив CNN 12 вересня Міністр охорони навколишнього середовища Греції Теодорос Скілакакіс.

"У нас було найтепліше літо за всю історію. Море було дуже теплим, що і призвело до цього унікального метеорологічного явища", - сказав він.

У світі збувся один з давніх прогнозів фахівців, коли сильні повені прийшли слідом за рекордно високими температурами.

Як пише видання The Washington Post, так, нещодавно на південь Бразилії обрушився сильний дощ, що викликав повінь, а на іншому кінці земної кулі вулиці Гонконгу перетворилися на стрімкі пороги. Там дощ йшов зі швидкістю шість дюймів на годину-це найінтенсивніший показник з початку ведення спостережень в 1884 році. Потім у понеділок пройшла злива на північному сході Лівії, в результаті чого 5300 людей загинули і тисячі пропали безвісти.

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