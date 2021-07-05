В результаті стихії ніхто з людей не постраждав.

У Чорному морі біля узбережжя Туреччини через шторм утворився величезний торнадо, що налякав туристів.

Про це повідомляє Haberler.com.

Як повідомляється, торнадо пронісся за 300 метрів від берега, викликавши паніку. За даними видання, після 15 хвилин торнадо зник, так і не досягнувши суші.

Торнадо в Чехії

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня по Чехії пронісся руйнівний торнадо. В результаті стихії загинули 6 людей, в тому числі і дворічна дитина.

Найбільше через стихійне явище в Чехії постраждали жителі селищ Моравську Нова Вага, Грушки, Микулчице і Лужице: в районах, по яких пронісся торнадо, знищено 1200 будинків, 70 з них - вщент.

Місцева влада припускає, що на відновлення будинків постраждалих громадян може знадобитися близько 50 мільйонів євро. Допомогти постраждалим від торнадо прибули сотні добровольців з усієї Чехії, а на рахунок доровольної допомоги тільки протягом перших годин після стихії надійшло понад мільйон євро.

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Автор: Катерина Лиманська